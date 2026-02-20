غوارديولا يكشف موقفه من العنصرية بعد واقعة فينيسيوس جونيور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن ظاهرة العنصرية لا تزال قائمة في المجتمع، مشددًا على أنها لا تقتصر على ملاعب كرة القدم فقط، بل تمتد إلى مختلف مناحى الحياة.

و أوضح غوارديولا أن الطريق لا يزال طويلًا لمواجهة هذه الظاهرة و القضاء عليها بشكل كامل، مؤكدًا أن قيمة الإنسان لا تُقاس بمكان ولادته أو لون بشرته، بل بأخلاقه و أفعاله.

و أضاف المدرب الإسباني أن مفهوم العنصرية أوسع مما يظنه البعض ، موضحًا أن التعامل مع الآخرين باستعلاء أو الشعور بالتفوق قد يندرج أيضًا ضمن سلوكيات عنصرية، حتى وإن لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بالعرق أو اللون.

و اختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الاحترام و المساواة ، معتبرًا أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرياضية و المجتمع ككل لبناء بيئة أكثر عدلاً و إنصافًا للجميع.

جائت تصريحات غوارديولا حول الواقعة المثيرة التي شهدتها مباراة ريال مدريد و بنفيكا التي أقيمت بملعب النور و التي اتُهم خلالها الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقعت الحادثة بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، حين سجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليُوقف الحكم المباراة لمدة 11 دقيقة بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية التابع لـ”يويفا”.

