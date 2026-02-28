Français
Anglais
العربية
الأخبار

غوارديولا يٌعلّق بخصوص المواجهة المنتظرة بين السيتي و ريال مدريد

غوارديولا يٌعلّق بخصوص المواجهة المنتظرة بين السيتي و ريال مدريد

اعتبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة ريال مدريد مجددا في دوري أبطال أوروبا أمر غريب نوعا ما، وذلك بعدما أسفرت القرعة عن صدام متكرر بين العملاقين في دور الستة عشر من البطولة.

و أوقعت القرعة التي أجريت، أمس الجمعة، مانشستر سيتي في مواجهة عملاق إسبانيا في دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب ليرتفع عدد المواجهات بين الناديين إلى 13 لقاء منذ تولي غوارديولا قيادة الفريق في ملعب الاتحاد عام 2016.

و يأتي هذا الصدام بعد مرور ما يزيد قليلا عن شهرين فقط على آخر لقاء جمعهما في مرحلة الدوري من النسخة الحالية للمسابقة.وكان نظام دور المجموعات القديم يمنع تكرار هذه المواجهات حتى الدور ربع النهائي على الأقل، لكن النظام الحالي شهد تكرار مباريات أخرى من مرحلة الدوري مثل نيوكاسل ضد برشلونة و غالطة سراي ضد ليفربول بينما واجه ريال مدريد فريق بنفيكا في الملحق بعد أن التقيا في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى.

و قال غوارديولا حول نظام البطولة الحالي وتكرار مواجهة الريال: “نعم الأمر غريب بعض الشيء.. ليس من المعتاد أن تكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات مثل لقاء ريال مدريد وبنفيكا هي نفسها المواجهة الأولى في القرعة التالية”.

و أضاف المدرب الإسباني: “يبدو الأمر مختلفا وقد يتفق الناس أو يختلفون معه لكنه واقع مختلف ولكن لم لا؟ ففي الدوري الإنجليزي والكؤوس كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل هذا الموسم؟ أتمنى أن نلعب ضدهم في النهائي”.

و واصل بيب : “عندما بدأت مسيرتي كان هناك ثمانية أو تسعة أو عشرة فرق في دوري أبطال أوروبا والأمر الآن يتعلق بالتكيف ومواجهة ريال مدريد تظل مواجهة ريال مدريد فماذا يمكننا أن نفعل؟”.

و في حال تأهل مانشستر سيتي فإنه سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا مع احتمالية مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

و رغم أن القرعة وضعت سيتي في الجانب الأصعب نظريا إلا أن جوارديولا شدد على عدم وجود طريق سهل في البطولة، قائلا: “سيكون من عدم الاحترام قول ذلك تجاه فرق مثل نيوكاسل أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو سبيرز فدوري أبطال أوروبا مسابقة في غاية الصعوبة”.

و اختتم جوارديولا: “أنا لا أقول إن مواجهة مدريد ليست صعبة فالجميع يعلم ذلك و لكن بقية الفرق التي يمكن أن تذكرها لي لديها أسلوبها الخاص و إذا كنت تريد التأهل في هذه المسابقة حاليا فعليك الفوز على أفضل الفرق و إلا فلن تستحق التواجد هنا”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

332
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
323
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
247
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]
231
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
223
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
221
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى