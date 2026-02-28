غوارديولا يٌعلّق بخصوص المواجهة المنتظرة بين السيتي و ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة ريال مدريد مجددا في دوري أبطال أوروبا أمر غريب نوعا ما، وذلك بعدما أسفرت القرعة عن صدام متكرر بين العملاقين في دور الستة عشر من البطولة.

و أوقعت القرعة التي أجريت، أمس الجمعة، مانشستر سيتي في مواجهة عملاق إسبانيا في دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب ليرتفع عدد المواجهات بين الناديين إلى 13 لقاء منذ تولي غوارديولا قيادة الفريق في ملعب الاتحاد عام 2016.

و يأتي هذا الصدام بعد مرور ما يزيد قليلا عن شهرين فقط على آخر لقاء جمعهما في مرحلة الدوري من النسخة الحالية للمسابقة.وكان نظام دور المجموعات القديم يمنع تكرار هذه المواجهات حتى الدور ربع النهائي على الأقل، لكن النظام الحالي شهد تكرار مباريات أخرى من مرحلة الدوري مثل نيوكاسل ضد برشلونة و غالطة سراي ضد ليفربول بينما واجه ريال مدريد فريق بنفيكا في الملحق بعد أن التقيا في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى.

و قال غوارديولا حول نظام البطولة الحالي وتكرار مواجهة الريال: “نعم الأمر غريب بعض الشيء.. ليس من المعتاد أن تكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات مثل لقاء ريال مدريد وبنفيكا هي نفسها المواجهة الأولى في القرعة التالية”.

و أضاف المدرب الإسباني: “يبدو الأمر مختلفا وقد يتفق الناس أو يختلفون معه لكنه واقع مختلف ولكن لم لا؟ ففي الدوري الإنجليزي والكؤوس كم مرة لعبنا ضد نيوكاسل هذا الموسم؟ أتمنى أن نلعب ضدهم في النهائي”.

و واصل بيب : “عندما بدأت مسيرتي كان هناك ثمانية أو تسعة أو عشرة فرق في دوري أبطال أوروبا والأمر الآن يتعلق بالتكيف ومواجهة ريال مدريد تظل مواجهة ريال مدريد فماذا يمكننا أن نفعل؟”.

و في حال تأهل مانشستر سيتي فإنه سيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا مع احتمالية مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي.

و رغم أن القرعة وضعت سيتي في الجانب الأصعب نظريا إلا أن جوارديولا شدد على عدم وجود طريق سهل في البطولة، قائلا: “سيكون من عدم الاحترام قول ذلك تجاه فرق مثل نيوكاسل أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد أو سبيرز فدوري أبطال أوروبا مسابقة في غاية الصعوبة”.

و اختتم جوارديولا: “أنا لا أقول إن مواجهة مدريد ليست صعبة فالجميع يعلم ذلك و لكن بقية الفرق التي يمكن أن تذكرها لي لديها أسلوبها الخاص و إذا كنت تريد التأهل في هذه المسابقة حاليا فعليك الفوز على أفضل الفرق و إلا فلن تستحق التواجد هنا”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



