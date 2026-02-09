Français
الأخبار

غوارديولا يُعبّر عن سعادته بالفوز على ليفربول

غوارديولا يُعبّر عن سعادته بالفوز على ليفربول

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن فخره الشديد بأداء لاعبيه بعد الفوز المثير على مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و قال غوارديولا في تصريحات لـ”سكاي سبورتس” و “بي بي سي” : “أنا فخور جدًا بفوزنا، كان الشوط الأول مذهلًا من جانبنا. الهدف الرائع لسوبوسلاي أعادنا للتحدي و لكن قائدنا برناردو سيلفا و بشخصيته و إصراره أعاد الفريق للمباراة في النهاية”.

و أضاف المدرب الإسباني : “لعبنا جيدًا في الشوط الأول، لكننا فقدنا بعض الزخم في الثاني بسبب سيطرة ليفربول و سرعة لاعبيه. رغم ذلك، الروح القتالية لدى اللاعبين كانت عالية و هذا ما سمح لنا بقلب المباراة في الوقت القاتل”.

و تابع غوارديولا : “فريقنا الشاب لديه مستقبل مُشرق و الصفقات الجديدة تعزز طموحات النادي و مع استقرار الجميع سنستمر في المنافسة بقوة. صحيح أنّنا متأخرون بست نقاط عن القمّة ، لكنها ليست نهاية الطريق”.

و أشار المدرب إلى أنّ قائد الفريق ، بيرناردو سيلفا ، كان أحد أسباب العودة للمباراة : “بيرناردو أحد أفضل اللاعبين الذين تدربت معهم ، دائمًا يضع مصلحة الفريق أولًا، ومساهمته كبيرة ، إنه رمز لهذا النادي”.

و أكّد غوارديولا أن المباراة كانت “عرضًا مثاليًا للدوري الإنقليزي الممتاز”، مشيدًا برد فعل الفريق بعد استقبال هدف ليفربول : “الروح المعنوية كانت عالية و استطعنا السيطرة على المباراة رغم الإرهاق الذي أثّر على بعض اللاعبين في الشوط الثاني”.

