غوارديولا يُعلّق بخصوص رحيله عن مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن النادي الإنقليزي، مؤكدًا أن هذا الملف يُثار في كل موسم رغم استقراره الحالي و سعادته الكبيرة داخل أسوار الاتحاد.

و قال غوارديولا إن سؤال الرحيل يتكرر عليه منذ ثلاث أو أربع سنوات، موضحًا : “عاجلًا أم آجلًا سأغادر مانشستر سيتي، ربما عندما أبلغ 75 أو 76 عامًا”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن طرح هذا الأمر الآن غير مبرر، في ظل تبقي 18 شهرًا كاملة في عقده مع النادي.

و أضاف : “أنا سعيد جدًا و متحمس و مستمتع بتطور الفريق و بالتواجد هنا ، هذا كل ما يمكنني قوله ، بيني و بين النادي تواصل وتفاهم كبيران بشأن القرارات المستقبلية و ما سيحدث… سيحدث”.

و تابع مدرب السيتي : “أركز حاليًا على مباراة وست هام ، ثم سأقضي بضعة أيام مع والدي و بعدها أتابع الاستحقاقات المقبلة. لا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل”.

