غوتيريش : الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الشعب الفلسطيني يملك الحق في الكرامة و العدالة و تقرير المصير و أن هذه الحقوق انتهكت بشكل لا يصدق خلال العامين الماضيين.
و في كلمته أمام اجتماع خاص في نيويورك، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شدّد غوتيريش على أن إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل.
و دعا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة.
و أشار الأمين العام لأمم المتحدة إلى تدمير غزة و مقتل عشرات الآلاف، معظمهم أطفال و نساء و عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
و دعا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأونروا، والتقدم نحو حل الدولتين على حدود 1967 مع القدس عاصمة مشتركة.
هذا و وصف غوتيريش مقتل الصحفيين و العاملين الإنسانيين بأنه بأعلى معدلات منذ الحرب العالمية الثانية محذرا من أن العدالة لفلسطين تعني الدفاع عن الحقوق عالميا.
