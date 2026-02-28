Français
غيابات عديدة في صفوف ريال مدريد أمام خيتافي

غيابات عديدة في صفوف ريال مدريد أمام خيتافي

يعاني فريق ريال مدريد من غياب عدد كبير من لاعبيه قبل مباراة خيتافي المقرر لها بعد غد الاثنين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الاسباني.

الملكي سيفتقد خدمات مدافعيه راؤول أسينسيو و دين هويسن، بسبب الإصابة، بعدما تبين أن الأخير لن يستطيع أيضًا اللحاق بمباراة الاثنين، مع استمرار إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو أيضًا.

كما يغيب عن مباراة خيتافي كل من كيليان مبابي و داني سيبايوس و جود بيلينجهام، بسبب الإصابة أيضا ، وهو ما يزيد من أعباء ريال مدريد قبل المباراة المهمة، في ظل سعي النادي الملكي لمطاردة برشلونة علي قمة الدوري الاسباني.

و يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني ، برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه المتصدر برشلونة، الذي سيلتقي فياريال اليوم السبت، في إطار الجولة 26 من المسابقة.

