غياب التوافق بين نواب الغرفتين يُؤجل إنطلاق الجلسة العامة.. النائب سليم سالم يكشف التفاصيل (فيديو)

افاد النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن الجلسة العامة ستنطلق في حدود الساعة الواحدة والنص بعد الظهر بعد أن كانت مبرمجة في حدود الساعة الـ9.30 صباحا.

وأوضح سالم أن اشكالية التعاطي مع الفصول الخلافية بين نواب الغرفتين التشرعيتين تم فضها ما سيمكن من تلاوة تقرير لجنتي المالية لمجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 في انطلاق الجلسة العانة بالبرلمان كاشفا “وتم الاتفاق على اعادة صياغة التقرير المشترك بالتنصيص فيه على وجود خلاف حول الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة، بين نواب الغرفتين التشريعيتن وسيتم سرده بتفاصيله لعموم الشعب التونسي”.

ولفت النائب الى أنه يجري حاليا اعداد وثيقة تقضي بأن لا ينطلق النقاش حول مشروع قانون المالية 2026 الا بعد الحسم حول كيفية التعامل مع الفصول الخلافية صلب اللجنة المشتركة.

 

