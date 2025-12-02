Français
غياب بارز في صفوف برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني ، استبعاد اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ من مواجهة أتلتيكو مدريد ، المقرر إقامتها على ملعب كامب نو، في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

و أصدر برشلونة بيانا مقتضبا على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” ذكر فيه : “فرينكي دي يونغ مصاب بالحمى و سيغيب عن مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد”.

و يدخل برشلونة اللقاء متربعاً على عرش الصدارة برصيد 34 نقطة، جمعها من 14 مباراة و تسعى كتيبة المدرب هانز فليك لاستغلال عاملي الأرض و الجمهور لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد و تأمين صدارة الدوري الإسباني، و توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يعاني من نزيف النقاط.

و في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة و هو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر برشلونة.

