Français
Anglais
العربية
الأخبار

غياب بارز في صفوف ريال مدريد أمام ليفانتي

غياب بارز في صفوف ريال مدريد أمام ليفانتي

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في توقيت صعب، عقب خروجه المفاجئ من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، حيث بات من المرجح غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة ليفانتي المقررة مساء السبت على ملعب السانتياغو برنابيو.

و ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليسرى، مشيرة إلى أنه رغم تراجع حدة الإصابة، فإن اللاعب الدولي الفرنسي لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة التي تسمح له بخوض مباراة على مستوى عالٍ.

و كان مبابي قد شارك لدقائق محدودة فقط في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في السعودية، قبل أن يغيب عن مواجهة ألباسيتي في الكأس، التي شهدت خروج فريق ألفارو أربيلوا بشكل صادم.

و رغم ظهوره في تدريبات الفريق بشكل طبيعي داخل مجمع الفالديبيباس يوم الخميس، إلا أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع اللاعب، فضّل عدم المجازفة بإشراك هداف الفريق هذا الموسم (29 هدفًا)، خاصة في ظل المواجهة المصيرية المنتظرة أمام موناكو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

403
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
360
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
354
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
337
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
327
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
288
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
285
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
285
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
284
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى