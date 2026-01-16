غياب بارز في صفوف ريال مدريد أمام ليفانتي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة في توقيت صعب، عقب خروجه المفاجئ من كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، حيث بات من المرجح غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة ليفانتي المقررة مساء السبت على ملعب السانتياغو برنابيو.

و ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليسرى، مشيرة إلى أنه رغم تراجع حدة الإصابة، فإن اللاعب الدولي الفرنسي لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة التي تسمح له بخوض مباراة على مستوى عالٍ.

و كان مبابي قد شارك لدقائق محدودة فقط في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في السعودية، قبل أن يغيب عن مواجهة ألباسيتي في الكأس، التي شهدت خروج فريق ألفارو أربيلوا بشكل صادم.

و رغم ظهوره في تدريبات الفريق بشكل طبيعي داخل مجمع الفالديبيباس يوم الخميس، إلا أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع اللاعب، فضّل عدم المجازفة بإشراك هداف الفريق هذا الموسم (29 هدفًا)، خاصة في ظل المواجهة المصيرية المنتظرة أمام موناكو، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

