غياب بارز في صفوف مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر شيتي، أن لاعب الوسط الإسباني رودري لن يكون متاحاً للمشاركة فى مباراة الفريق المقبلة ضد ليدز يونايتد، غداً السبت على ملعب الاتحاد في الجولة 12 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و أشار غوارديولا إلى أن الإصابة التي يعاني منها رودري في الفخذ ليست خطيرة، موضحاً: “رودري قريب للغاية من العودة، وليس بعيداً جداً، الركبة بخير، والأمر يتعلق بعضلة الفخذ فقط”.

و رداً على سؤال حول المخاوف من اعتماد الفريق على إيرلينغ هالاند فقط في تسجيل الأهداف، قال غوارديولا، “ليس هذا هو مصدر القلق الرئيسي، في المباريات الأخيرة، قدمنا أداءً جيداً في الدفاع، وإيرلينغ مهم، لكن بقية اللاعبين أيضاً لديهم دور كبير”.

و أضاف المدرب الإسباني، أن تركيزه منصبّ بالكامل على المباراة القادمة ضد ليدز، دون التفكير كثيراً فى أرسنال المتصدر، “أرسنال فريق قوي جداً، يفوز باستمرار ويتطور مع مرور الوقت، الفارق بالفعل كبير، ولهذا أركز على كل مباراة نخوضها”.

و تطرق غوارديولا إلى صعوبة المنافسات الحالية بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام نيوكاسل و باير ليفركوزن قائلاً، “نعلم صعوبة المنافسات، ولا أشعر بالإحباط من نيوكاسل، ولكن الهزيمة الأخيرة كانت تحدياً، في كرة القدم يجب أن تجرب أشياء جديدة، والمداورة أمر ضروري، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين”.

كما تحدث المدرب عن مستقبل برناردو سيلفا مع الفريق قائلاً، “أتمنى الأفضل له، وإذا أراد البقاء سأكون سعيداً للغاية، لقد أمضى 9 سنوات هنا، وهو من سيقرر ما هو الأفضل لعائلته و لمسيرته”.

و يحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنقليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



