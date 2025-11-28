Français
Anglais
العربية
الأخبار

غياب بارز في صفوف مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

غياب بارز في صفوف مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر شيتي، أن لاعب الوسط الإسباني رودري لن يكون متاحاً للمشاركة فى مباراة الفريق المقبلة ضد ليدز يونايتد، غداً السبت على ملعب الاتحاد في الجولة 12 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و أشار غوارديولا إلى أن الإصابة التي يعاني منها رودري في الفخذ ليست خطيرة، موضحاً: “رودري قريب للغاية من العودة، وليس بعيداً جداً، الركبة بخير، والأمر يتعلق بعضلة الفخذ فقط”.

و رداً على سؤال حول المخاوف من اعتماد الفريق على إيرلينغ هالاند فقط في تسجيل الأهداف، قال غوارديولا، “ليس هذا هو مصدر القلق الرئيسي، في المباريات الأخيرة، قدمنا أداءً جيداً في الدفاع، وإيرلينغ مهم، لكن بقية اللاعبين أيضاً لديهم دور كبير”.

و أضاف المدرب الإسباني، أن تركيزه منصبّ بالكامل على المباراة القادمة ضد ليدز، دون التفكير كثيراً فى أرسنال المتصدر، “أرسنال فريق قوي جداً، يفوز باستمرار ويتطور مع مرور الوقت، الفارق بالفعل كبير، ولهذا أركز على كل مباراة نخوضها”.

و تطرق غوارديولا إلى صعوبة المنافسات الحالية بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام نيوكاسل و باير ليفركوزن قائلاً، “نعلم صعوبة المنافسات، ولا أشعر بالإحباط من نيوكاسل، ولكن الهزيمة الأخيرة كانت تحدياً، في كرة القدم يجب أن تجرب أشياء جديدة، والمداورة أمر ضروري، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين”.

كما تحدث المدرب عن مستقبل برناردو سيلفا مع الفريق قائلاً، “أتمنى الأفضل له، وإذا أراد البقاء سأكون سعيداً للغاية، لقد أمضى 9 سنوات هنا، وهو من سيقرر ما هو الأفضل لعائلته و لمسيرته”.

و يحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنقليزي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

717
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

449
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
411
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
390
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
337
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
333
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
297
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
285
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
284
أخر الأخبار

وزير التكوين المهني : تشغيل 10 آلاف من خريجي التكوين المهني في قطاع الكوابل [فيديو]
284
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى