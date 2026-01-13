غياب جديد مرتقب في صفوف المنتخب النيجيري خلال مواجهة المغرب

تتوالى المصائب على منتخب نيجيريا، قبل لقاء المغرب، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
و بعد تأكد غياب ويلفريد نديدي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، تحوم الشكوك حول مشاركة زميله برايت أوسايي صامويل.
و ذكر موقع سوكر نت، أن برايت أوسايي صامويل، تعرض للإصابة خلال لقاء الجزائر، يوم السبت الفارط ، في ربع النهائي، و الذي انتهى بفوز نيجيريا 2-0.
و تابع “أوسايي صامويل مدافع برمنغهام سيتي، أمسك بساقيه خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء”.
