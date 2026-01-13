غياب جديد مرتقب في صفوف المنتخب النيجيري خلال مواجهة المغرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتوالى المصائب على منتخب نيجيريا، قبل لقاء المغرب، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

و بعد تأكد غياب ويلفريد نديدي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، تحوم الشكوك حول مشاركة زميله برايت أوسايي صامويل.

و ذكر موقع سوكر نت، أن برايت أوسايي صامويل، تعرض للإصابة خلال لقاء الجزائر، يوم السبت الفارط ، في ربع النهائي، و الذي انتهى بفوز نيجيريا 2-0.

و تابع “أوسايي صامويل مدافع برمنغهام سيتي، أمسك بساقيه خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء”.

