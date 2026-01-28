Français
الأخبار

غيلان الشعلالي يتألّق مع أهلي طرابلس الليبي

غيلان الشعلالي يتألّق مع أهلي طرابلس الليبي

ساهم اللاعب التونسي غيلان الشعلالي في فوز فريقه أهلي طرابلس على ابوسليم 1-0 خلال المباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء على ملعب النهر الصناعي بطرابلس لحساب الجولة السابعة ذهابا من المرحلة الاولى للبطولة الليبية الممتازة لكرة القدم.

و سجل الشعلالي الهدف الوحيد في المباراة ليساهم في تعزيز صدارة فريقه بالمجموعة الاولى للبطولة برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وحيد، متقدما بنقطتين على السويحلي صاحب المركز الثاني.

يشار الى ان البطولة الليبية تقام في مرحلتها الاولى على أربع مجموعات، يصعد في أعقابها أصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى مرحلة التتويج.

و كان فريق العاصمة الليبية الذي يشرف على تدريبه المصري حسام البدري قد تعاقد مع المهاجم النيجيري ستانلي أوغو قادما من الترجي الجرجيسي.

