غيلان الشعلالي يغادر أهلي طرابلس الليبي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي مغادرة لاعب وسطه التونسي غيلان الشعلالي الفريق بعد تجربة لمدة عام و نصف.

و كان اهلي طرابلس ضم غيلان الشعلالي في أوت 2024 بموجب عقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.

و بالوان أهلي طرابلس، توج غيلان الشعلالي (31 عاما) بالثلاثية المحلية (البطولة و الكأس و السوبر) خلال موسم 2024-2025.

و كانت هذه التجربة الاحترافية الثانية لغيلان الشعلالي خارج تونس بعد انضمامه لنادي ياني مالاتياسبور التركي خلال موسم 2019-2020.

