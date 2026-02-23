Français
فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع إلى 425 مليون دينار

حسب معطيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهر الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 424,9 م د مقابل فائض بقيمة 175,1 م د خلال نفس الشهر من سنة 2025، إذ بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات %190,3 مقابل %125,1 إلى موفى شهر جانفي من سنة 2025.

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة %2,7 مقابل تراجع قيمة الواردات بنسبة %32,5. يعزى ارتفاع الفائض بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (%17,8+) الى جانب تسجيل تراجع قيمة واردات الحبوب (%26,3-) بالإضافة إلى تراجع قيمة واردات السكر (%93,0-).

و مثلّت حصة الصادرات الغذائية %16,9 من إجمالي الصادرات الوطنية، وقد ارتفعت قيمتها بنسبة %2,7 مقارنة مع شهر جانفي من سنة 2025 لتبلغ 895,2 م د.

وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر جانفي من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة %17,8 حيث بلغت قيمتها 610,5 م د مقابل 518,4 م د إلى موفى شهر جانفي من سنة 2025 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت %68,2 مقابل %59,5 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

