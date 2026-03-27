Français
Anglais
العربية
الأخبار

فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يقدّر ب9،1 مليون دينار خلال جانفي 2026

سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، موفي جانفي 2026، فائضا بقيمة 9،1 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 19،9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

و قدّرت نسبة تغطية الوردات بالصادرات 125 بالمائة، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.

و قدّرت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى موفي جانفي 2026، بحوالي 1،8 ألف طن، بقيمة 45،7 مليون دينار مقابل 2،3 ألف طن بقيمة 49،7 مليون دينار موفى جانفي 2025.

و أظهرت المعطيات ذاتها تطوّر أسعار التصدير، بنسبة 22 بالمائة، وقدّر متوسط هذه الأسعار ب26،1 دينار/للكيلوغرام، موفى جانفي 2026، مقابل 21،4 دينار موفى جانفي 2025.

و تتمثل أهم الأصناف المصدرة إلى موفي جانفي 2026 في الأسماك (1 ألف طن، اي 55،7 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والقشريات (0،3 ألف طن، 16،1 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والمصبرات وشبه المصبرات (0,34 ألف طن، ما يعادل 23،4 بالمائة من الكميّات المصدرة).

و توزعت صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 20 وجهة، واحتلّت إيطاليا المرتبة الأولى (35 بالمائة)، تلتها اسبانيا (18 بالمائة)، والجزائر (13 بالمائة)، فكندا (7 بالمائة).

و بلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفي جانفي 2026، حوالي 6،4 ألف طن، بقيمة 36،6 مليون دينار، مقابل 5،7 ألف طن بقيمة 29،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

و سجل متوسط الأسعار عند التوريد ارتفاعا بنسبة 7،8 بالمائة، وقدّر ب5،7 بالمائة/ كيلوغرام. وتوجّه الواردات من منتوجات الصيد البحري إلى التصنيع (82 بالمائة)، وتزويد السوق (14 بالمائة)، والتسمين (4 بالمائة).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

516
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة

409
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
386
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
349
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
349
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
333
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
333
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
310
الأخبار

لقاء يجمع وزير الإقتصاد بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية
309
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
294
الأخبار

مشروع بحث علمي تونسي-إيطالي لدراسة موقع كستيليا الأثري بتوزر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى