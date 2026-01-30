Français
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: والي باجة يُعاين موقع انهيار جدار أودى بحياة تلميذ

أدّى أمس الخميس أحمد بن الخراط، والي باجة، زيارة ميدانية إلى مدينة تبرسق لمعاينة مكان حادث انهيار جدار تابع لإدارة الغابات بالجهة، في واقعة خلّفت حالة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي.

جدار سور ينهار ويتسبب في وفاة طفل في الحين

ويتمثل الجدار المنهار في سور لإحدى البنايات، حيث انهار بشكل مفاجئ متسببًا في وفاة تلميذ يبلغ من العمر 11 سنة على عين المكان، بعد أن سقط عليه الجدار.

وفي سياق متصل، تمّ تسييج جزء من جدران الإدارة المذكورة كإجراء احترازي، في انتظار اتخاذ قرارات جهوية أو محلية بشأن هدم الجدران المتداعية أو اعتماد إجراءات أخرى تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

مخاوف من تكرار الحوادث ودعوات لتعزيز السلامة

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة مسألة سلامة البنية التحتية وحالة بعض الأسوار والمنشآت القديمة، بما يستوجب تسريع عمليات المعاينة الفنية واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية المارة، وخاصة الأطفال.

 

