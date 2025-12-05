Français
فاروق بوعسكر يستقبل عددا من أعضاء مجالس الأقاليم

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، صباح اليوم الجمعة ، بمقر الهيئة، وفدا يتكون من  نائبة بمجلس الإقليم الثاني سالمة المناعي و نائب بمجلس الإقليم الاول عبد القادر عبيدي و نائبة بمجلس الإقليم الثالث إنصاف بكايري  وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة و ممثلين عن ديوان المجلس و الإدارة التنفيذية للهيئة.

و أوضح رئيس الهيئـــة في مستهل  هذا اللقاء الذي جاء بطلب من أعضاء مجالس الأقاليم الحاضرين،  الدور المحوري الذي تضطلع به مجالس الأقاليم و مساهمتها الفعّالة في تحقيق الاندماج الإقتصادي والاجتماعي الشامل و العادل و التداول في مشاريع مخططات التنمية الاقليمية والعمل على التأليف بينها لاعتمادها في بلورة مخطط مشروع التنمية الوطنية.

من جانبهم تولى أعضاء الوفد، وفق بلاغ للهيئة،  طرح جملـــة من الإشكاليات التي تعترض عمل أعضاء مجالس الأقاليم خلال ممارستهم لمهامهم ويودون تبليغها إلى الجهات المعنيـــة من أجل معالجتها وذلك حتى يتسنى لهم أداء دورهم على أحسن وجه.

و تمحورت أهم الإشكاليات المسجلـــة حول مسائل ترتيبية تخص رئاسة مجالس الأقاليم والتفرغ الكلي لأعضاء مجالس الأقاليم في أدائهم لمهامهم  إضافة إلى الوضعيات الماليـة والحاجيات  اللوجستية والإداريـة لتيسيــــر عمل أعضاء مجالس الأقاليم وإكسابـــه النجاعة والمردودية المطلوبة ومسألة تكوين أعضاء المجالس في مختلف المجالات ذات العلاقة بمهامهم.

و على إثر تبادل الآراء حول مجمل هذه الإشكاليات المطروحة، أكد رئيس الهيئـة للوفـــد بأنه سيتولى تبليغ هذه الإشكاليات إلى الجهات المعنيـــة وحرصه على معالجتها في أقرب وقت ممكن.

