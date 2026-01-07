فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 19 جانفي الحالي.

و تعقد جمعية القضاة مؤتمرها الخامس عشر يومي السبت والأحد 7 و8 فيفري 2026، وستجرى في اليوم الثاني انتخابات المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة.

و ذكرت الجمعية في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه عملا بمقتضيات الفصل 20 جديد من النظام الأساسي لها، فإنه لا ينتخب لعضوية المكتب التنفيذي إلا من رشح نفسه قبل تاريخ المؤتمر بما لا يقل عن 20 يوما.

و أبرزت أن المقتضيات الجديدة للفصل 11 من النظام الأساسي تنص على أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات، ويتركب من أحد عشر عضوا، أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى و المحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل و بنزرت، وعضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن محكمة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية.

و يحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل قاض باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة التونسيين وأدلى بما يفيد القيام بواجب التصريح بمكاسبه طبق القانون، بحسب البلاغ ذاته.

و من بين الشروط المطلوبة في المترشح، عدم الانخراط في هيئة مهنية أخرى منذ مدة لا تقل عن سنتين ولم يصدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة.

