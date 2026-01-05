فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت جمعية مهرجان بنزرت الدولي عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان، المزمع تنظيمها خلال صائفة سنة 2026.

وأفادت الجمعية أنّ قبول ملفات الترشح ينطلق بداية من 02 جانفي 2026 ويتواصل إلى غاية 30 جانفي 2026، مشيرة إلى أنّ باب الترشح مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من فنانين ومنتجين وممارسي مهنة الوساطة والتعهد في إقامة الحفلات الفنية، شريطة أن يكونوا في وضع قانوني يخول لهم ممارسة نشاطهم.

ويُشترط على الراغبين في المشاركة تقديم ملف متكامل يتضمن تصورًا مفصلًا للعرض المقترح، مع تحديد أسماء المشاركين فيه، إلى جانب تسجيل سمعي بصري لنموذج من البرنامج الفني لا تقل مدته عن عشر دقائق، فضلاً عن السيرة الذاتية لصاحب المشروع والمتطلبات التقنية (الصوت والإنارة واللوجستيك)، وكشف مالي مفصل لتكلفة العرض.

كما يتعين على الملفات المقدمة من قبل متعهدي الحفلات إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الاحتراف الفني، في حين يُطلب من المؤسسات والهياكل المنتجة للأعمال الفنية تقديم نسخة من السجل التجاري، إضافة إلى الوثائق القانونية المطلوبة.

ويمكن إرسال ملفات الترشح إمّا رقميًا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو تسليمها مباشرة في ظرف مغلق إلى مكتب الضبط بجمعية مهرجان بنزرت الدولي، الكائن مقرها بشارع 19 جويلية 1961 ببنزرت، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية بعد الزوال.

يُذكر أن مهرجان بنزرت الدولي يُعد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، ويحرص في كل دورة على تنويع برمجته والانفتاح على مختلف التجارب الفنية الوطنية والدولية.

