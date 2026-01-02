فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، عن فتح باب الترشّح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 60 لسنة 2026.

و دعت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة المبدعين في مختلف ضروب الفنون والثقافة، والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية، وسائر الهياكل والمؤسسات التي تُعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها، إلى إرسال ملفات ترشحهم ابتداء من اليوم إلى غاية يوم 31 جانفي 2026 على الرابط التالي:

https://forms.gle/mjAxqmNdYqvYbifN8

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



