Français
Anglais
العربية
الأخبار

فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 2026

فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 2026

أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، عن فتح باب الترشّح للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 60 لسنة 2026.

و دعت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة المبدعين في مختلف ضروب الفنون والثقافة، والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية، وسائر الهياكل والمؤسسات التي تُعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها، إلى إرسال ملفات ترشحهم ابتداء من اليوم إلى غاية يوم 31 جانفي 2026 على الرابط التالي:

https://forms.gle/mjAxqmNdYqvYbifN8

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية

271
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
232
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
227
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
221
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
208
الأخبار

رئيس الجمهورية: “سيتم فتح كل الأبواب أمام الشباب في أقرب الآجال” [فيديو]
194
الأخبار

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى