فتح باب التّسجيل لانتداب 250 عريفا بالدّيوانة

تم بداية من اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، فتح باب التسجيل لانتداب 250 عريفا للديوانةعلى الرابط https://concours.douane.gov.tn

وكانت الديوانة التونسية قد نشرت بلاغا بتاريخ 5 ديسمبر الجاري أعلنت فيه اعتزامها إنتداب 250 عريفا للديوانة من بين المترشحين الذين أتموا السنة الرابعة كاملة من التعليم الثانوي (سنة رابعة منهاة) أو المترشحين المتحصلين على شهادة تكوينية معادلة لها في جميع الاختصاصات والمتوفرة فيهم الشروط التالية :

شـروط الإنتـداب :

يجب على المترشح أن يكون :

– تونسي الجنسية؛

– أعزب (عزباء)؛

– متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك؛

– مستجيبا للشروط الصحية والعقلية التي تسمح له بالإلتزام بالقيام بمهامه بكامل تراب الجمهورية ليلا ونهــارا؛

– له حدة بصر تساوي أو تفوق 20/15 للعينين وذلك قبل إصلاح النظر؛

– له من الطول 1,70 مترا على الأقل بالنسبة للذكور و1,65 مترا على الأقل بالنسبة للإنـــــاث؛

– بالغا من العمر 20 سنة على الأقل في تاريـــخ 31/12/2025.

– بالغا من العمر 24 سنة على الأكثر بتاريخ 01/01/2025

وثائق تكـويـن الملف :

– عند تقديم الترشح :

* إستمارة الترشح التي يتم تعميرها وجوبا بالموقع concours.douane.gov.tn وتأكيدها وسحبها؛

* مطلب ترشح بإسم السيدة وزيرة المالية ؛

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

* مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (03) أشهر؛

* نسخة مجردة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتربية بالنسبة للمعاهد الخاصة) أو نسخة من الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى الثالث (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتكوين)،

* نسخة مجردة من رخصة السياقة (عند الاقتضاء)،

* نسخة مجردة من الدفتر العسكري للذين أدّوا الخدمة الوطنية،

*نسخة مجردة من الشهائد التكوينية الأخرى (عند الاقتضاء)،

* أربعـة (04) ظروف بريدية تحمل العنوان الكامل للمترشح وخالصة معلوم بريـد مضمون الوصول؛

ملاحظـة :

1/ تُرسـل مطالب الترشـح عن طريق البريد بواسطــة رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي : الإدارة العامة للديوانة : إدارة الإنتدابات والتكوين نهج صدربعل لافايات تونس 1002 مع التنصيص على الظرف الخارجي عبارة “إنتداب عرفاء للديوانة 2025“.

2/ حُدد تاريخ بداية قبول الترشحات يوم 22 ديسمبر 2025 .

3 / يتعين وجوبا على كل مترشح تعمير وتأكيد وسحب إستمارة الترشح في المناظرة الموضوعة على ذمته بداية من يوم 22 ديسمبر 2025 بموقع الواب الخاص بالإدارة العامة للديوانة على العنوان التالي :

concours.douane.gov.tn

وإرسالها صلب ملف الترشح ويمكن الولوج إلى هذا الموقع من أي نقطة ربط بالأنترنات .

4/ حُـدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم 31 ديسمبر 2025 ويُرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوصا من إحدى الوثائق المبينة أعلاه أو غير مستوفي للشروط المطلوبة أو ورد بعد غلق قائمة الترشحات ويُعد ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

5/ تُجرى الإختبارات الخاصة بالمناظرة يوم 16 فيفري 2026 والأيام الموالية.

6/ يمكن للمترشح متابعة جميع مراحل المناظرة ونتائجها على موقع الواب الخاص بالإدارة العامة للديوانة:

www.douane.gov.tn

