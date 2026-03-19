فتح باب المشاركة التونسية في معرض باريس الدولي للحرفيين والتجار

أعلنت الجامعة الوطنية للصّناعات التقليدية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للحرفيين ورواد الأعمال التونسيين الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية والمقيمين بكل من تونس وفرنسا، للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض باريس الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز حضور المنتوج التقليدي التونسي في الأسواق العالمية وتوفير منصة دولية للحرفيين للتعريف بإبداعاتهم وتوسيع شبكة حرفائهم في واحد من أكبر التظاهرات التجارية والحرفية في أوروبا. وأشارت الجامعة في بلاغ لها، أنّ المشاركة عبر المظلة الرسمية للاتحاد توفر ميزة مالية هامة للمهنيين حيث سيتمكن المشاركون من دفع تكاليف الجناح دون احتساب الأداء على القيمة المضافة مما يساهم في خفض التكاليف بنسبة تناهز 20 % مقارنة بإجراءات الحجز المباشر في فرنسا.

ولضمان جودة المشاركة وتمثيلية القطاع، وضعت الجامعة شرطين أساسيين للانخراط في هذه البعثة يتعلق الاول بالاستظهار بـ المعرف الجبائي التونسي (الباتيندة) ساري المفعول ويتمثّل الثاني في ضرورة تسجيل المؤسسة أو الحرفة لدى الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.

ويعد معرض باريس الدولي وجهة استراتيجية تتيح للحرفي التونسي الاحتكاك مباشرة بالمستهلك الأوروبي وبالموردين الدوليين، مما يفتح آفاقا واسعة للتصدير والتعريف بالهوية الثقافية التونسية من خلال منتجات الخزف والنسيج وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وغيرها من الحرف التي تشهد طلبا متزايدا. ودعت الجامعة كافة الحرفيين المهتمين بهذا الموعد الاقتصادي الهام إلى التواصل مع مصالحها للحصول على ملفات المشاركة ومزيد من التفاصيل اللوجستية.

