فتح وكالتين قنصليتين جديدتين في أجاكسيو و بوردو بفرنسا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، أن الافتتاح الرسمي للوكالتين القنصليتين الجديدتين بكلّ من أجاكسيو (جزيرة كورسيكا الفرنسية) وبوردو (فرنسا)، سيكون ابتداء من يوم الخميس 29 جانفي الجاري.

و أوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على الصفحة الإخبارية التابعة لها، موجه للتونسيين المقيمين بفرنسا، أن فتح الوكالتين الجديدتين يتنزل في اطار تجسيم حرص رئيس الجمهورية على تقريب الخدمات القنصلية من الجالية بالخارج و السعي الى مزيد الإرتقاء بجودتها.

وفيما يلي المعطيات الخاصّة بالوكالتين :

الوكالة القنصلية بأجاكسيو :

– العنوان : 1 bis Emmanuel arène 20000 Ajaccio

– الهاتف : 04 95 10 93 68 / 04 95 10 93 62

– البريد الإلكتروني : [email protected]

الوكالة القنصلية ببوردو :

– العنوان : 45 cours Maréchal Foch 33000 Bordeaux

– الهاتف : 05 33 89 113

– البريد الإلكتروني : [email protected]

و أفادت وزارة الخارجية، بأنه تبعا لهذين الإحداثين الجديدين، تصبح شبكة التمثيل القنصلي التونسي بفرنسا، التي تضم 13 بعثة، موزّعة جغرافيا كما يلي :

خمس قنصليات عامّة بكلّ من باريس و سترازبورغ و ليون و مرسيليا و نيس و أربع قنصليات بكلّ من بنتان و تولوز و غرونوبل و مونبليي و أربع وكالات قنصلية بكلّ من طولون وليل و أجاكسيو و بوردو.

