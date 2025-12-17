Français
فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتحديدا أمام مقر المسرح البلدي أين كان محاطا بعدد من المواطنين الذي رفعوا شعارات دعم ومساندة، وفق مقاطع فيديو وقع تداولها إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الزيارة قبيل ساعات من مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة ينظمها أنصار ومساندو “مسار 25 جويلية” والرئيس قيس سعيد، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة.

المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء

