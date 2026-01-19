Français
Anglais
العربية
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)

أشار لاعب الإتحاد المنستيري فخر الدين بن يوسف في تصريح لتونس الرقمية إلى أنّه سمع أن الناخب الوطني الجديد لن يشاهد مباريات البطولة الوطنية و ذلك عند سؤاله عن إمكانية تعزيزه صفوف نسور قرطاج في المونديال.

و أضاف : ” سأساند أي إختيار سيقوم به صبري اللموشي في قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال فالمهم أن من سيشارك في هذا الحدث سيمثل بلادنا أحسن تمثيل.”

و ختم : ” تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب يجب أن يكون على قدر المسؤولية.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

307
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
300
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
270
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
266
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
264
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
263
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
257
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
254
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
248
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى