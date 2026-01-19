فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)

أشار لاعب الإتحاد المنستيري فخر الدين بن يوسف في تصريح لتونس الرقمية إلى أنّه سمع أن الناخب الوطني الجديد لن يشاهد مباريات البطولة الوطنية و ذلك عند سؤاله عن إمكانية تعزيزه صفوف نسور قرطاج في المونديال.
و أضاف : ” سأساند أي إختيار سيقوم به صبري اللموشي في قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال فالمهم أن من سيشارك في هذا الحدث سيمثل بلادنا أحسن تمثيل.”
و ختم : ” تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب يجب أن يكون على قدر المسؤولية.”
