فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]

أبدى الفرجاني ساسي خيبة أمله بعد وداع البطولة من دور المجموعات رغم تحقيق الفوز في مواجهة المنتخب القطري.
و أشار الفرجاني إلى أنّ اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز و إسعاد الجماهير التونسية، حيث تحقق الانتصار دون التمكن من بلوغ الدور ربع النهائي.
و زاد : ” نتأسّف لأنّنا أضعنا نقاط خلال أوّل مباراتين ، قاتلنا على حظوظنا لآخر لحظة لكن للأسف لم نتوفّق.”
و ختم : ” نشكر الجماهير التي كانت حاضرة طيلة الثلاث مباريات و إن شاء الله يقدّم المنتخب التونسي آداء أفضل في البطولات القادمة.”
و غادر المنتخب التونسي و نظيره القطري البطولة على وقع هذه النتيجة بعدما تعادل منتخبا فلسطين و سوريا بدون أهداف في المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة ليتأهلا معا للدور ربع النهائي.
