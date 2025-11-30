فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الفرجاني ساسي في تصريح خلال الندوة الصحفية للمنتخب الوطني التي تسبق مواجهة سوريا صمن الجولة الإفتتاحية لكأس العرب 2025 أنّه تعافى من مخلفات الإصابة.

و أضاف : ” أنا على ذمة الإطار الفني و في الأخير قرار مشاركتي في مباراة سوريا من عدمه يعود إلى المدرّب سامي الطرابلسي و أنا جاهز بنسبة مائة بالمائة.”

و زاد : ” نقطة قوة المنتخب التونسي أنّ له جماهير موجودة بكثرة في قطر و هذا ما لاحظناه في كأس العالم و في النسخة الفارطة لكأس العرب.”

و أضاف : جماهيرنا ستكون حاضرة بأعداد غفيرة لمساندتها في كل المباريات و نحن نتأسّف لهم لأنّنا وصلنا لنهائي النسخة الفارطة من البطولة العربية لكننا لم نحرز اللقب.

و ختم : سنعمل بجد من أجل الظهور بآداء متميّز و نحن عازمون على تقديم بطولة مشرفة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



