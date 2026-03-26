فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ

أعلنت بلدية نفزة من ولاية باجة عن فتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ للعمل الموسمي بشواطئ المنطقة خلال صائفة 2026، في إطار الاستعداد لتأمين الموسم الصيفي وتعزيز شروط السلامة على الشواطئ.

وحددت البلدية فترة العمل من غرة جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2026، داعية الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم في الآجال المحددة.

وتشترط عملية الانتداب أن يكون المترشح قد بلغ 18 سنة على الأقل، ويتمتع بالقدرات البدنية والعقلية اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة، إضافة إلى خلو سجله من السوابق العدلية وعدم ارتباطه بعمل آخر.

كما يتعين على المترشحين تقديم جملة من الوثائق، من بينها مطلب ترشح، شهادة طبية حديثة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة عدم عمل أو التزام بعدم ممارسة نشاط آخر.

وأكدت البلدية أن آخر أجل لإيداع الترشحات محدد بتاريخ 30 أفريل 2026، مشيرة إلى أن الملفات غير المستوفية للشروط أو المقدمة خارج الآجال لن يتم قبولها.