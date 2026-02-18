Français
Anglais
العربية
الأخبار

فرصة للباحثين المتميزين: وزارة التعليم العالي تطلق دورة 2026 للتميز العلمي

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة العامة للبحث العلمي، بفتح باب الترشحات للمشاركة في دورة 2026 من “برنامج التشجيع على التميز العلمي”، وذلك لفائدة المدرسين الباحثين بمختلف الجامعات ومؤسسات البحث، في جميع الاختصاصات وضمن مجالات الأولويات الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ ما ورد بالمنشور عدد 4 لسنة 2026، الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح للانتفاع بتمويل مشاريع بحث ذات مستوى علمي متقدم. ويستهدف البرنامج الباحثين الذين يتمتعون بسجل علمي متميز في مجالات اختصاصهم، بهدف دعم الكفاءات القادرة على إنتاج بحوث رفيعة المستوى.

ويرمي البرنامج إلى إرساء مناخ تنافسي إيجابي داخل المنظومة الجامعية، من خلال تشجيع إنجاز مشاريع بحثية مبتكرة تُفضي إلى نتائج علمية نوعية، من شأنها أن تسهم في تطوير المعرفة وتعزيز أثرها على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

المصدر: وات
تعليقات

