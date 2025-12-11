فرص عمل جديدة بفضل الدعم المالي لصندوق الاستثمار من أجل التوظيف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التوقيع على 3 اتفاقيات تمويل جديدة لثلاثة مشاريع استثمارية في تونس بتمويل مشترك من قبل صندوق الاستثمار من أجل التوظيف –IFE.

ستُمكّن هذه المشاريع الجديدة من إحداث 1729 موطن شغل في تونس.



في 10 ديسمبر 2025، وقّع صندوق الاستثمار من أجل التوظيف وممثلو المشاريع الثلاثة اتفاقيات منح لتمويل وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في تونس.

شركة SATEMهي مؤسسة مختصة في تصنيع المنتجات التجميلية ومنتجات النظافة. يتمثل المشروع في بناء مصنع جديد بهدف زيادة القدرة الإنتاجية الحالية. تبلغ ميزانية المشروع 7.7 مليون يورو، منها منحة بقيمة 1 مليون يورو ومساهمة ذاتية بقيمة 6.7 مليون يورو. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 150 موطن شغل جديد عالي الجودة.

ACTIA ENGINEERING SERVICES

باعتبارها مزودًا رئيسيًا لخدمات البرمجيات لعملاء دوليين، تقوم ACTIA Engineering Services بتطوير برمجيات معالجة الإشارات والتحكم في الأنظمة الميكاترونية للسيارات الحديثة. تستثمر الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 5.49 مليون يورو في بناء مبناها الجديد في صفاقس. ويساهم مرفق الاستثمار من أجل التوظيف بمنحة قدرها 1.35 مليون يورو (25% من التكلفة). ومن المنتظر أن يحدث المشروع 350 موطن شغل جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الوكالة العقارية الصناعية (AFI)

تعتزم الوكالة تهيئة منطقة صناعية جديدة في رأس المرج بولاية المنستير، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 53 مؤسسة صناعية على مساحة تقدّر بـ39 هكتارًا، مع توفير كل البنية التحتية اللازمة من طرقات وتزويد بالكهرباء والمياه والمساحات الخضراء. تبلغ قيمة الاستثمارات الجملية 6.9 مليون يورو، يساهم مرفق الاستثمار من أجل التوظيف بمنحة قدرها 3.59 مليون يورو لتمويل كلفة التهيئة. ويُقدّر أن المشروع سيوفر حوالي 1229 موطن شغل.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمار من أجل التوظيف هو آلية استثمارية أُنشئت من قبل بنك التنمية الألماني KfW في إطار المبادرة الخاصة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية (BMZ)

**نبذة عن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

قدمت الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار

التعريف ببرنامج Invest for Jobs سلسلة من العروض لدعم الشركات الألمانية والأوروبية والأفريقية خاصة و ذلك التزاما منهم بتطوير عمليات التوظيف في أفريقيا.

هذه المبادرة الخاصة التي تحمل شعار “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” جاءت بعد استشارات شاملة واتصالات و دعم مالي لإزالة العوائق أمام الاستثمارات.

الهدف من المبادرة الخاصة هو خلق ما يصل إلى 100.000 موطن شغل ، بالتعاون مع الشركات و تحسين ظروف العمل وكذلك التغطية الاجتماعية في الثماني بلدان الأفريقية الشريكة وهي (ساحل العاج، مصر، اثيوبيا، غانا، المغرب، رواندا، السنغال وتونس).

