فرضيات تأهل الترجي الرياضي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

انهزم الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1-0 أمام مصيّفه الملعب المالي في المباراة التي دارت بملعب 26 مارس في باماكو أمس الأحد ، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

و سجّل هدف اللقاء داوودا كوليبالي في الدقيقة 54، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين مكّنه من التأهل في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

أما بالنسبة للترجي الرياضي التونسي فقد بقي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط فقط بالتساوي مع بيترو أتلتيكو الأنغولي مع تفوق فريق باب السويقة على مستوى الأهداف المقبولة و المدفوعة.

ممثّل تونس الوحيد في رابطة الأبطال الإفريقية يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز في ختام المجموعات أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي خلال المواجهة التي ستُلعب على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس لضمان المرور إلى الدّور ربع النهائي دون انتظار بقية النتائج.

