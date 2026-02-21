Français
الأخبار

فرق المراقبة ترفع 1381 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأن فرق المراقبة الاقتصادية رفعت خلال اليومين الأولين من شهر رمضان 2026 ما مجموعه 1381 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ 7056 زيارة رقابية بمختلف جهات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المخالفات المسجلة شهد زيادة بنسبة 1,5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من شهر رمضان 2025.

كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 20 شكاية تعلّقت بعدد من الإخلالات في التزويد والأسعار وجودة المنتجات، وفق ما جاء في البلاغ.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مواصلة تكثيف الحملات الرقابية طيلة شهر رمضان للتصدي للممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.

-(وات )

