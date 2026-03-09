فرنسا – أسعار المحروقات: 500 عملية مراقبة في محطات الوقود

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة لمراقبة أسعار المحروقات بين يوم الاثنين 9 مارس ويوم الأربعاء 11 مارس 2026، في ظل توترات دولية قد تؤثر في أسعار الطاقة.

ويتيح موقع رسمي خاص بأسعار المحروقات لسائقي السيارات العثور على محطات الوقود الأقل كلفة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأضافت الحكومة أن هذه التثبتات تهدف إلى التأكد من أن تغيّرات الأسعار المعتمدة في محطات الوقود تحترم القواعد المعمول بها، ولا تنتج عن ممارسات تعسفية، في سياق متوتر بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



