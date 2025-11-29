Français
فرنسا – أوكرانيا: ماكرون يستقبل زيلينسكي في غرة ديسمبر بباريس

أعلن قصر الإليزيه، يوم السبت 29 نوفمبر، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في غرة ديسمبر المقبل بالعاصمة باريس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك تزامنًا مع توجّه فريق من المفاوضين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة لبحث الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء النزاع مع روسيا.

وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيانها أنّه «سيبحث القائدان تطوّرات الوضع وشروط تحقيق سلام عادل ودائم، في سياق تواصل المباحثات التي جرت في جنيف والخطة الأميركية، وبالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين. كما سيقومان أيضًا بتقييم مدى التقدّم في العمل المتعلق بضمانات الأمن ضمن إطار ائتلاف المتطوّعين».

ويُذكر أنّ العاصمة كييف تعرّضت، ليل الجمعة إلى السبت، لهجوم جديد بطائرات روسية مسيّرة، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة مدير ديوان الرئاسة أندري ييرماك (راجع المقال)، الذراع اليمنى النافذة للرئيس، على خلفية تحقيق في شبهات فساد.

