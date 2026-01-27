فرنسا: ارتفاع عمليات الترحيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن باريس منحت 384230 بطاقة إقامة أولى في العام الماضي، بزيادة قدرها 11,2٪ مقارنة بالعام السابق، لكن عدد التسويات القانونية انخفض بنسبة 10,1٪.

ارتفاع عمليات الترحيل

وعموما تمت تسوية أوضاع 28610 أجنبيًا، على إثر مذكرة صادرة عن الوزير السابق للداخلية برونو ريتايو تشدد المعايير، في حين أن عدد عمليات الترحيل زاد بنسبة 15,7٪، مع إعادة 24985 أجنبيًا، وفق الأرقام المنشورة من قبل المديرية العامة للأجانب في فرنسا .

وفيما يخص الترحيل القسري فقد ارتفعت بنسبة 21٪، ليصل إلى 15569.

وبالنسبة لبطاقات الإقامة، تحتل بطاقات الطلبة المرتبة الأولى بعد منح 118 ألف بطاقة في المجموع تليها الأسباب الإنسانية بـ 92600 بطاقة .

لكن البطاقات الممنوحة لأسباب اقتصادية انخفضت بنسبة 13٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 51190 بطاقة .

ارتفاع الاعتقالات

عدد اعتقالات الأجانب في وضع غير قانوني ارتفع بنسبة 30٪ العام الماضي، وخصوصًا في صفوف الجزائريين (+52٪)، والتونسيين (+33٪)، والمغربيين (+19٪).

انخفاض طلبات اللجوء في فرنسا

طلبات اللجوء، سجلت انخفاضا بنسبة 3,7٪ في 2025 أي 151665 طلبًا، مما يجعل “الطلبات في انخفاض للسنة الثانية على التوالي”.

والبلد الذي يحتل المرتبة الأولى في طلبات اللجوء هي أوكرانيا ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم أفغانستان تليها هايتي والسودان وغينيا.

وبلغت نسبة الموافقة 52٪ العام الماضي مما يعني أن “أكثر من طلب واحد من بين كل طلبين حصل على اللجوء”، مما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.

انخفاض نسبة منح الجنسية الفرنسية

وبخصوص الجنسية تحصل 62235 شخصًا على الجنسية الفرنسية أي بانخفاض بـ -6,8٪ على إثر مذكرة صادرة في شهر ماي تشدد شروط المنح.

