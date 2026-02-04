Français
فرنسا: الاعلان عن موعد حلول شهر رمضان

فرنسا: الاعلان عن موعد حلول رمضان

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) عن تحديد موعد بداية شهر رمضان لسنة 2026، إلى جانب الكشف عن التاريخ المتوقع لعيد الفطر، الذي يختتم شهر الصيام لدى المسلمين.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس 19 فيفري 2026، وذلك استنادا إلى الحسابات الفلكية. ووفق المعطيات العلمية، فإن اقتران هلال رمضان لعام 1447 هجري سيحدث يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة 13:01 بتوقيت باريس، في حين يُرتقب أن تتوفر شروط رؤية الهلال يوم 18 فيفري.

تأكيد الموعد خلال “ليلة الشك”

ومن المنتظر أن يتم تأكيد هذا التاريخ خلال “ليلة الشك” المقررة يوم 17 فيفري على الساعة السادسة مساء، حيث ستجتمع لجنة دينية بالمسجد الكبير في باريس لمتابعة رصد الهلال والأخذ بعين الاعتبار نتائج الحسابات الفلكية.

عيد الفطر يوم 20 مارس

كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن عيد الفطر، الذي يمثل مناسبة دينية بارزة لدى المسلمين، من المتوقع أن يوافق يوم 20 مارس 2026.

ويُعد شهر رمضان فترة محورية في حياة المسلمين، إذ يتسم بأداء فريضة الصيام، والإكثار من العبادات، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ما يمنح هذه المناسبة بعدا روحيا خاصا لدى الجاليات المسلمة في فرنسا.

