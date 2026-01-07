فرنسا: التضخم يتراجع إلى 0,8% في ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، يُتوقع أن ترتفع أسعار الاستهلاك في فرنسا على أساس سنوي بنسبة 0,8% في ديسمبر 2025، بعد +0,9% في نوفمبر.

ويُعزى هذا التراجع في التضخم إلى انخفاض أكثر وضوحًا في أسعار الطاقة، ولا سيما أسعار المنتجات النفطية.

في المقابل، يُرتقب أن تتسارع أسعار المواد الغذائية، خصوصًا بفعل المنتجات الطازجة.

أما أسعار السلع المصنعة، فستتراجع بوتيرة أقل حدّة مقارنة بالشهر السابق. وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن تسير أسعار الخدمات والتبغ بالوتيرة نفسها المسجلة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، يُرجح أن ترتد أسعار الاستهلاك بشكل طفيف بنسبة 0,1% في ديسمبر 2025، بعد -0,2% في نوفمبر.

