فرنسا -الجزائر: عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناز ومرافقيه. ووفق رئاسة الجمهورية الجزائرية، حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية و اللواء عبد القادر آيت واعرابي المدير العام للأمن الداخلي.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناز أن اللقاء كان فرصة للعمل على إرساء وإعادة تفعيل، في أقرب الآجال،منظومة أمنية عالية المستوى ترتكز على التعاون القضائي والأمني وعلى مستوى الاستعلامات، بهدف تعزيز العلاقات الأمنية وتكثيفها.

