الأخبار

فرنسا: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان 2026

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن يوم الخميس 19 فيفري 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1447 هجرية، على أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وأوضح المجلس في بيان له أنه  وفق المعطيات العلمية، سيحدث الاقتران (ولادة الهلال) لشهر رمضان 1447 هـ يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة 13:01 (بتوقيت باريس). ولن تتوفر شروط رؤية هلال الشهر إلا يوم 18 فيفري 2026. وبناءً عليه، يعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر لسنة 1447 هـ».

كما حدّد المجلس قيمة زكاة الفطر، الواجبة على كل فرد من أفراد الأسرة المسلمة، بـ 9 يوروهات عن كل شخص هذا العام.

