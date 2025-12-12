فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة

حين كنا نقول لكم إن اليسار هو من يقود فعليًا “قارب” فرنسا، بفضل سحر إعادة توزيع الأوراق الانتخابية عقب حلّ البرلمان الذي كان كارثيًا—لا سيما بالنسبة إلى المعسكر الرئاسي.

فقد صادق الجمعية الوطنية مساء أمس الخميس 11 ديسمبر، خلال اليوم المخصص لمقترحات المجموعة الاشتراكية، على التجديد الآلي لبطاقات الإقامة طويلة الأمد.

و قد مرّ النص رغم العواصف والاعتراضات، ولا سيما ضد رأي الحكومة واليمين المتطرف. وبعد دراسته في قراءة أولى، سيتعيّن أن يمر عبر مجلس الشيوخ.

و قد أُقرّ النص بـ98 صوتًا لصالحه مقابل 37 ضده. اتحاد اليسار، على غرار أيام NUPES (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد)، لم يترك أي فرصة للمعسكر الحكومي ولليمين المتطرف.

و يُضاف إلى ذلك أن خصوم اليسار لم يكونوا في “تعبئة الأيام الكبرى”، إذ بدا أن معسكر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يمنح نفسه “استراحة المحاربين” بعد تمرير مشروع الضمان الاجتماعي—هو الآخر بفضل أصوات اليسار. أما اليمين المتطرف، فقد باتت أنظاره مشدودة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل، بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الممتازة لمرشحه جوردان بارديلا.

و قدّمت هذا الإجراء النائبة الاشتراكية كوليت كابديفييل، بهدف وضع حد لـ“ظلم صارخ” مرتبط بإطالة آجال البت في ملفات تجديد بطاقات الإقامة طويلة الأمد وبطاقات المقيم. وهي معاناة إدارية لا مبرر لها، خاصة أن أكثر من 99% من الطلبات تُقبل.

و قالت النائبة الاشتراكية منتقدة: “ننجح في شلّ منظومة كاملة من أجل أقل من 1% من الملفات”، مشيرة إلى طوابير الانتظار، والأشهر الطويلة للحصول على موعد، والمنصات المكتظة. مشكلات تُفضي إلى تبعات أشد خطورة: فقدان الوظيفة، العجز عن كراء مسكن، أو توقف التغطية الصحية…

و أضافت : “الآلة الإدارية تصنع الهشاشة بنفسها… نحن نصنع أشخاصًا بلا أوراق”.

و يقترح النص أن تُجدَّد البطاقات متعددة السنوات (حتى 4 سنوات) وبطاقات المقيم (10 سنوات) تلقائيًا، ما لم تضع الإدارة “فيتو” مستندًا إلى أسباب قانونية متينة.

من جهتها، أقرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية، ماري-بيير فادرين، بوجود “آجال متدهورة”، لكنها بررت معارضة الحكومة بالمخاطر القانونية والدستورية التي تنطوي عليها آلية التجديد التلقائي “من دون فحص فردي”…

كما اعتبرت أن هذا الإجراء “غير ناجع”، لأنه “سينقل عبء العمل” دون تقليص الآجال، ولن يحل بعض “الوضعيات الإشكالية”. وضربت مثالًا بأجنبي لا يستوفي معايير منح الإقامة، مثلًا إثر “إدانة جزائية” أو “اكتشاف تعدد زوجات”، وقد تُجدَّد بطاقته تلقائيًا إذا لم تصل المعلومة “في الوقت المناسب”.

نواب التجمع الوطني (RN) فعلوا ما بوسعهم لعرقلة النص. فقد صرخ لوران جاكوبيلّي: “أنتم بصدد خلق خطر جسيم”، متهمًا الحزب الاشتراكي بأنه “يريد الإيهام بأنه عاد يساريًا”، بعد أن دعم الثلاثاء الماضي ميزانية الضمان الاجتماعي التي طرحها لوكورنو.

وردّت السيدة كابديفييل بأن “الإدارة تحتفظ بإمكانية سحب البطاقة، خصوصًا في حال وجود إدانة تُخلّ بشكل خطير بالنظام العام”، قبل أن تطلق سهمًا لاذعًا: “لم يقدّم أحد منكم ذرة حل، لا إنسانية ولا واقعية. في الحقيقة أنتم جميعًا عنصريون جدًا، جدًا”.

و في “انتصار” إضافي لليسار، صادقت الجمعية الوطنية على جميع مقترحاته، بعدما صوّتت مجموعات اليسار “كشخص واحد” في مواجهة صفوف متفرقة للمعارضين (المعسكر الماكروني، اليمين واليمين المتطرف). وعلّق رئيس المجموعة الاشتراكية بوريس فالو بفرح: “من خلال تمرير مقترحاتهم الستة، أثبت النواب الاشتراكيون مجددًا فائدتهم للفرنسيين”…

و قال إن هذه النصوص “ستحسن فعليًا حياة الناس”. غير أننا كنا نود أن نسمعه أكثر حول قرار إلغاء المساعدة الشخصية للسكن (APL) بالنسبة للطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء وارد ضمن مشروع قانون المالية 2026. ويُضاف ذلك إلى آثار الزيادة الصادمة في رسوم التسجيل—من أقل من 200 يورو إلى نحو 4000 يورو—للفئة نفسها. اليسار لا يمكنه، ولا ينبغي له، أن يمرر مثل هذه القرارات ذات الطابع التمييزي الصريح، وكذلك المجلس الدستوري.

لكن ميزانية 2026 لم تُحسم بعد، وسنرى ما الذي سيقدمه فالو ومن معه. في انتظار ذلك، يبدو اليسار “على السحاب”. أما التجمع الوطني وحلفاؤه—بوصفهم القوة السياسية الأولى في البرلمان—فينتظرون بفارغ الصبر أن تدور الدائرة في الاستحقاق المقبل… ما لم تُعطّل الآلة شكوى تلوح فوق رأس بارديلا بتهم “المحاباة واختلاس المال العام”.

و لا ينبغي الاستهانة بتداعيات هذه “القنبلة القضائية”، بعد المتاعب المماثلة التي قوضت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.