فرنسا: بسبب فيروس نوروفيروس… حظر بيع المحار وبلح البحر المُنتَجين في بحيرة “إيتان دو تو”

أعلنت محافظة إيرولت، اليوم الثلاثاء، حظر بيع المحار وبلح البحر المُنتَجين منذ 22 ديسمبر في بحيرة “إيتان دو تو” (إيرولت)، والتي جرى تسويقها لاحقًا في مختلف أنحاء البلاد.

ما السبب؟

يعود القرار إلى رصد وجود فيروس نوروفيروس، وفق ما أفاد به موقع ICI Hérault (فرانس بلو سابقًا). وعلى إثر ذلك، أطلقت السلطات الحكومية إجراء استدعاء استهلاكي (Rappel Conso).

ويأتي هذا الإجراء بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ديسمبر، وما تسببت فيه من تدفّق مياه الصرف الصحي إلى بحيرة تو.

وفي إطار هذا الاستدعاء الاستهلاكي، دعت الحكومة إلى “التوقف عن استهلاك” هذه المحار وبلح البحر.

كما أوضح البيان ذاته أن “الأشخاص الذين قاموا باستهلاك هذه المنتجات (…) وظهرت عليهم أعراض التهاب المعدة والأمعاء، مدعوون إلى استشارة طبيبهم المعالج مع إبلاغه بهذا الاستهلاك”.

وفي حال شراء هذه المحار أو بلح البحر دون استهلاكها بعد، ينصح الموقع الحكومي بـ “عدم استهلاكها، وإرجاع المنتج إلى نقطة البيع، أو التواصل مع نقطة البيع، وإتلاف المنتج”.