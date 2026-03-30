فرنسا: بلغ 2.20 يورو .. متوسط سعر لتر غازوال في أعلى مستوى منذ 1985

وفقاً لجريدة  لفيغارو بلغ متوسط سعر لتر الديزل في محطات الوقود داخل فرنسا القارية نحو 2.20 يورو حاليا. ويُعدّ هذا المستوى مرتفعا بـ8 سنتات خلال أسبوع واحد، وبنحو 50 سنتا منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط.

و اضافت لفيغارو أن أحدث البيانات الأسبوعية التي نشرتها وزارة التحول البيئي، اليوم الاثنين، واصلت أسعار الوقود في محطات التزوّد بفرنسا ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي.

وبذلك، تكون هذه الزيادة الخامسة على التوالي في عدد الأسابيع، ما دفع بسعر الديزل إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء تجميع هذه البيانات سنة 1985.

وبات متوسط سعر لتر الديزل، وهو الوقود الأكثر استهلاكًا في فرنسا بحصة سوقية تقارب 68 بالمائة، يناهز حاليًا 2.20 يورو (2.1888 يورو). وخلال الأسبوع الماضي وحده، ارتفع السعر بنحو 8 سنتات لليورو، أي بزيادة تقارب 50 سنتًا منذ اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، في أواخر فيفري

