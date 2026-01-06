فرنسا : تصعيد جديد في منسوب العداء للمسلمين… منصة تحدد أماكن يُنصح بتجنّبها

إلى أي حدّ يمكن أن تصل ظاهرة الإسلاموفوبيا الزاحفة، بل المتسارعة، في بلد يرفع رسميًا شعار احتضان جميع الأديان والمعتقدات دون استثناء؟ فبعد الحديث عن «وسط مدينة محرّم على المسلمين» — وتحديدًا في أورليان — وبعد استطلاعات رأي وصفت بالوصم والتمييز، ثم قرارات فصل ممرضات بسبب ارتداء غطاء الرأس (الذي اعتبره البعض رمزًا دينيًا ظاهريًا)، ننتقل اليوم إلى مستوى آخر أكثر خطورة: تصنيف المسلمين عبر منصة رقمية مفتوحة للجميع، ولا سيما لأولئك الذين لا ينام لهم جفن بسبب وجود الإسلام، ثاني أكبر ديانة في فرنسا.

«تصنيف دور العبادة، والأشخاص على أساس أصلهم الحقيقي أو المفترض، وإحصاءات عرقية، وإسقاطات حول “إعادة الترحيل”… يبدو أن أربعينيات القرن الماضي وما رافقها من ممارسات الوشاية لم تنتهِ بعد.

السيد وزير الداخلية لوران نونيز، أطالبكم بإغلاق هذا الموقع الذي يضع أهدافًا على ظهور مواطنينا، ولا سيما من المسلمين».

هذا الموقف نُشر على منصة “إكس” ووقّعته النائبة البيئية المعروفة بمواقفها الصارمة، صابرينا سبايحي.

و بما أنّ الإسلاموفوبيا باتت تُقدَّم كوجهة نظر مثل غيرها، تجرأت منصة متطرفة بشكل صريح وذهبت أبعد من ذلك، فاقترحت خرائط تُظهر الأماكن التي يرتادها المسلمون، بذريعة تمكين “أعداء الإسلام في فرنسا” من تفادي هذه المواقع.

النائبة ذات الأصول الجزائرية شبّهت هذه الممارسات المشينة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الفرنسية بحق اليهود خلال أربعينيات القرن الماضي، واضعة وزير الداخلية أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية.

في بلد فقد كثيرًا من محظوراته، ومع طبقة سياسية منفلتة — خاصة في صفوف اليمين واليمين المتطرف — رأت منصة mafrance.app أن هناك “حيزًا” لمثل هذه الانتهاكات. فإلى جانب الهجمات اليومية على المسلمين، ذهبت المنصة إلى حدّ إعداد تصنيفات وإحصاءات وخرائط للأماكن التي يقيم فيها المسلمون في فرنسا.

«هل ترغب في معرفة أقرب مركز للمهاجرين من منزلك؟ أقرب مسجد؟ أقرب حيّ “حسّاس”؟ أصبح ذلك ممكنًا الآن عبر mafrance.app/lieux»، جاء في منشور ترويجي على صفحة “إلى أين تمضي فرنسا” على منصة “إكس”.

و يضيف صاحب التغريدة بسخرية: «مفيد عند التفكير في الانتقال إلى مسكن جديد». استفزاز صريح و تحريض واضح على الكراهية على أساس ديني.

إنه فعل يُجرَّم قانونًا، وانفلات يكاد لا يُصدَّق في «بلد حقوق الإنسان». ويبدو أن صابرينا سبايحي وكل من يقف إلى جانبها، ومن بينهم نواب شجعان من حزب “فرنسا الأبية”، لم يبلغوا بعد نهاية هذا المسلسل القاتم.

أما آخر الانزلاقات العلنية، فتحمل توقيع هيئة النقل الباريسي (RATP)، حيث سُجّلت ممارسات لمراقبة استعمال قوارير المياه، للتأكد من أن الأعوان والمتعاقدين لا يستخدمونها للوضوء قبل الصلاة.

هذه «المطاردة ضد المسلمين» جاءت نتيجة مذكرة داخلية صادرة عن الهيئة، تدعو إلى رصد الرموز الدينية والتبليغ عنها — ولا نجد تعبيرًا أدقّ لوصف ذلك — إلى مسؤولي المؤسسة العمومية.

هكذا أصبح الحال في فرنسا سنة 2026، للأسف: تراجع مجتمعي يُمارَس بلا مواربة، وما علينا إلا الانتظار لمعرفة ما سيحدث إذا ما تسلّم اليمين المتطرف زمام الحكم في 2027.