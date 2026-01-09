فرنسا تعبّر عن تفهّمها لتطلعات الشعب الإيراني وتدعو طهران إلى ضبط النفس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، أن فرنسا تتفهّم «التطلعات المشروعة للشعب الإيراني»، داعيًا السلطات في إيران إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» في تعاملها مع الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وأوضح المصدر أن باريس «تتابع الأحداث في إيران بقلق بالغ»، مشددًا على تفهّمها لمطالب الإيرانيين المتعلقة بـ حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

ودعت الدبلوماسية الفرنسية السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الأساسية للمتظاهرين وتجنب أي استخدام مفرط للقوة، محذّرة من أن أي تصعيد قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي ويعمّق حالة عدم الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران موجة احتجاجات متواصلة، وسط اهتمام ومتابعة دولية متزايدة، حيث عبّرت عدة عواصم غربية عن قلقها إزاء التطورات الميدانية واحتمالات انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.

