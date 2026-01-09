Français
Anglais
العربية
عالمية

فرنسا تعبّر عن تفهّمها لتطلعات الشعب الإيراني وتدعو طهران إلى ضبط النفس

فرنسا تعبّر عن تفهّمها لتطلعات الشعب الإيراني وتدعو طهران إلى ضبط النفس

أكّد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الجمعة، أن فرنسا تتفهّم «التطلعات المشروعة للشعب الإيراني»، داعيًا السلطات في إيران إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» في تعاملها مع الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وأوضح المصدر أن باريس «تتابع الأحداث في إيران بقلق بالغ»، مشددًا على تفهّمها لمطالب الإيرانيين المتعلقة بـ حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

ودعت الدبلوماسية الفرنسية السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الأساسية للمتظاهرين وتجنب أي استخدام مفرط للقوة، محذّرة من أن أي تصعيد قد يزيد من تعقيد الوضع الداخلي ويعمّق حالة عدم الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إيران موجة احتجاجات متواصلة، وسط اهتمام ومتابعة دولية متزايدة، حيث عبّرت عدة عواصم غربية عن قلقها إزاء التطورات الميدانية واحتمالات انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

382
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

348
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
316
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
292
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
290
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
277
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
276
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون
275
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
271
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى