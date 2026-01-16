فرنسا تعزّز حضورها في القطب الشمالي بافتتاح قنصلية في غرينلاند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد فرنسا لاتخاذ خطوة جديدة في استراتيجيتها الدبلوماسية بالقطب الشمالي، من خلال افتتاح قنصلية فرنسية في غرينلاند يوم 6 فيفري، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية الفرنسي.

وستُفتتح القنصلية في نوك، عاصمة هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للمملكة الدنماركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتأكيد الاهتمام الاستراتيجي المتزايد لفرنسا بهذه المنطقة الحساسة.

ويأتي هذا القرار في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة يشهدها القطب الشمالي، حيث تزداد أهمية غرينلاند على الصعيد الدولي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



