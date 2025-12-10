فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن باريس قدّمت دعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري وقعت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تتمكن السلطات في كوتونو من إفشالها.

وأوضح قصر الإليزيه أن هذا الدعم جاء بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشمل «المراقبة والرصد والدعم اللوجستي» في إطار التصدي للتحركات الانقلابية التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.

وبحسب مصادر في الإليزيه، فقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد الماضي، اتصالات مع نظيره البنيني باتريس تالون، بالإضافة إلى قادة نيجيريا وسيراليون، التي تتولى حاليًا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وكان وزير الداخلية في بنين قد أعلن، الأحد الماضي، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط محاولة انقلاب نفّذتها مجموعة من الجنود تمكنت من السيطرة على التلفزيون الوطني لبعض الوقت قبل أن تعلن عبره إقالة الرئيس.

وتسلّط هذه الأحداث الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة في غرب أفريقيا، في ظل تكرار الانقلابات العسكرية في عدد من دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد من مخاوف «إيكواس» والمجتمع الدولي من اتساع رقعة عدم الاستقرار.

