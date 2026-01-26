Français
الأخبار

فرنسا تكشف عن موقفها من مقاطعة كأس العالم 2026

حسمت فرنسا قرارها من دعوة عدد من بلدان أوروبا والعالم لمقاطعة كأس العالم 2026  المقررة في يونيو ويوليو المقبلين في 3 بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

و في الوقت الذي تحظى المسابقة الأكثر اجتذابا للجماهير بشغف وترقب كبيرين، لا تزال الحملات تتهاطل ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبلاده وتدعو للمقاطعة أو سحب التنظيم من الولايات المتحدة احتجاجا على سياسة الحكومة الأمريكية في قضايا سياسية ورياضية على حد سواء.

و شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات كبيرة من عدد من السياسيين في دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا، أو دول أخرى في أمريكا الشمالية والجنوبية، تطالب بمقاطعة المونديال ردا على سياسة ترامب وقيوده على المشجعين للحصول على تأشيرة الدخول للبلاد.

و بعد دعوة سياسي فرنسي كبير لسحب التنظيم من أمريكا واقتصاره على المكسيك وكندا، جاء رد الاتحاد الفرنسي عبر رئيسه فيليب ديالو ليحسم التكنهات حول مشاركة أبطال العالم 2018 في المونديال.

و في حديثه لصحيفة “أواست فرانس”، أوضح فيليب ديالو موقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن الجدل الدائر حول إمكانية مقاطعة كأس العالم 2026.

و قبل نحو 5 أشهر من ضربة بداية البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة و المكسيك و كندا بين 11 جوان و 19 جويلية القادمين، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة مجدداً على أن موقف بلاده ثابت.

و قال : “موقفي المبدئي هو عدم خلط السياسة بالرياضة، فالرياضة مكانٌ يجتمع فيه جميع الناس، جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم أو أديانهم أو معتقداتهم، لا بد أن نترك كأس العالم فقط مسابقة كروية تقرب الجميع من بعضهم البعض و تنتهي بمنتخب متوج باللقب”.

و استبعد فيليب ديالو أي شكوك حول مشاركة فرنسا في المونديال قائلا إنه لا يرى أي موجب للمقاطعة أو الاحتجاج و أنّ مشاركة بلاده أمر لا لبس فيه وفق قوله.

و أضاف ديالو، الذي سيكون للمرة الأولى رئيسا للاتحاد الفرنسي للعبة في مسابقة كأس العالم : “بالطبع، كقائد و مسؤول، يجب علينا متابعة الوضع الدولي عن كثب مع تطوراته. و لكن اليوم، لا توجد أي نية لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقاطعة كأس العالم في الولايات المتحدة”.

و أفادت الصحف الفرنسية إن هذا الموقف يتناقض بشكل واضح مع بعض الأصوات في ألمانيا، حيث يعتقد نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أوكي غوتليش، أنه يجب الآن معالجة النقاش حول المقاطعة “بجدية”، وفق تعبيره.

و تلعب فرنسا النسخة المقبلة من كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة مع السينغال و النرويج و أحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الذي يشارك فيه المنتخب العراقي في مارس 2026.

