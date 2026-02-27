فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفّة الغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع تصاعد احتمالية توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى إيران في ظل هشاشة المفاوضات بين الطرفين، أوصت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، المواطنين الفرنسيين بعدم التوجّه إلى إسرائيل والقدس والضفّة الغربية، بما في ذلك لأغراض الزيارات السياحية والعائلية، وذلك بسبب الوضع الأمني في إيران.

كما أشارت فرنسا إلى أنّ إلغاء الرحلات الجوية أو تأجيلها قد يحدث على مدى عدة أيام، تبعًا لتطورات السياق الإقليمي وإمكانية إغلاق المجال الجوي.

وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين الموجودين حاليًا في هذه المناطق بالتحلّي بأقصى درجات اليقظة والحذر، والابتعاد تمامًا عن أي تظاهرة أو تجمع، وتحديد مواقع الملاجئ الفردية والجماعية، واتباع تعليمات السلطات المحلية عند الاقتضاء.

