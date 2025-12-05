Français
فرنسا: حالتان من فيروس كورونا «ميرس» بعد عودتهما من عُمان وتناولهما لحوم الجِمال

يُعدّ فيروس «ميرس-كوف» أحد فيروسات عائلة «كورونا»، على غرار فيروس «سارس-كوف» الذي تسبب في جائحة «كوفيد». إلا أنّ «ميرس-كوف» ظهر قبل ذلك بكثير، وتحديداً في عام 2012 في المملكة العربية السعودية.

وقد تم اكتشافه هذا الأسبوع في فرنسا، حيث جرى تأكيد إصابة حالتين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) لدى أشخاص «عادوا من الخارج»، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيانها.

وبحسب أحدث المعطيات، فإنّ الشخصين المصابين تناولا لحم الجمل خلال رحلة ضمّت 35 شخصاً عائدين من عُمان.

ودعت السلطات الصحية الفرنسية المخالطين — أي الأشخاص الذين سافروا مع المرضى المنوَّمين — إلى اعتماد متابعة صحية وإجراء فحوصات وعزل ذاتي، إضافة إلى الالتزام بالتوجيهات في حال ظهور أعراض، حتى لو كانت خفيفة.

