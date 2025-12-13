فرنسا: ضرائب جديدة ابتداءً من 2026 على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ستُفرض هذه الضرائب أيضًا في أوروبا كما هو الحال في الصين والولايات المتحدة! ابتداءً من عام 2026، وبسبب ضرائب جديدة تستهدف «الطرود الصغيرة» التي تقل قيمتها عن 150 يورو والمستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تصبح المشتريات عبر منصات مثل شي إن (Shein) وتيمو (Temu) أو علي إكسبريس (AliExpress) أكثر كلفة.

وفيما أقرّت الدول الأوروبية أمس الجمعة اعتماد رسم ثابت قدره 3 يورو لكل طرد اعتبارًا من 1 جويلية 2026، تستعد فرنسا بدورها لفرض ضريبتها الخاصة، والتي قد تتراوح بين 2 و5 يورو وفقًا للنقاشات الجارية بشأن الميزانية.

هذه الطرود، التي تشكل الشحنات الصينية غالبيةَها، ستخضع من الآن فصاعدًا لضريبة أوروبية تهدف إلى ضبط التدفق الهائل للمنتجات منخفضة الأسعار، علمًا بأن 4,6 مليارات طرد تقل قيمتها عن 150 يورو تم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2024، أي 145 طردًا في الثانية، 91% منها قادمة من الصين.

ويمكن لهذه الآلية الجديدة، التي صادق عليها وزراء الاقتصاد الأوروبيون، أن تُضاف إلى الضريبة الوطنية التي تُطرح ضمن مشروع قانون المالية (PLF) لسنة 2026.

وبما أن الأوروبيين كانوا قد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر، في نوفمبر، لإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه الإرساليات، المعمول به منذ عدة سنوات، فإن هذا النص ينص على رسوم تسيير تستهدف الطرود التي تستوردها شركات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، رفع مجلس الشيوخ هذا الرسم من 2 إلى 5 يورو رغم معارضة الحكومة، غير أن المستوى النهائي لا يزال قيد الحسم.

